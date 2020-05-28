Один из самых известных боксеров в истории Майк Тайсон спровоцировал массовую драку во время одного из шоу реслинга.

Об этом сообщает ESPN.

Потасовка произошла во время шоу All Elite Wrestling’s Dynamite, которое проходило в Джексонвилле (штат Флорида, США).

Во время мероприятия Тайсон вышел на ринг вместе с экс-чемпионами UFC Витором Белфортом, Генри Сехудо и Рашадом Эвансом. В это время у легендарного боксера случился конфликт с рестлером Крисом Джерико.

Он потребовал от Тайсона извинений за то, что тот нокаутировал его во время World Wrestling Entertainment (WWE) в 2010 году. Однако вместо того, чтобы извиниться, Тайсон сорвал с себя футболку и толкнул Джерико. После этого между ними вспыхнула драка.