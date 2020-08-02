Майкл Джексон был большим фанатом комиксов и мечтал исполнить роль профессора Чарльза Ксавье в художественном фильме режиссера Брайана Сингера 2000 года "Люди Икс", но в результате эта роль досталась Патрику Стюарту.

Об этом пишет издание Indiewire.

Так, в 1999 году Майкл Джексон появился в старых офисах Fox в Западном Лос-Анджелесе, чтобы встретиться с Сингером и обсудить роль. “Я сказал ему: “Ты знаешь, что Ксавье – старый белый парень?” – сказала продюсер “Людей Икс” Лорен Шулер Доннер. “И Майкл сказал: “О, да. Вы знаете, у меня хорошо получается наносить грим”.

Джексон даже подкрепил свое намерение заняться специальной презентацией, в которую входила демонстрация музыкального видеофильма “Призраки” (Ghosts), где загримированный певец предстает в том числе в виде 60-летнего белого мэра.

Однако Джексона никогда не рассматривали всерьез на роль, которая сделала Стюарта звездой “Людей Икс” и принесла ему известность за пределами игры Жан-Люка Пикарда в франшизе “Звездный путь”.

Кроме того, Майкл уже был “в гуще сексуальных обвинений уже до выхода” Людей Икс.

Первый фильм из франшизы “Люди Икс” вышел в кинотеатрах 12 июля 2000.