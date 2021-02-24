Об этом пишет Deadline.

Фильм под названием “Лучший человек” (“Better Man”) раскажет о начале и развитии карьеры Уильямса, а также о борьбе музыканта с наркотической зависимостью.

Вместе с Майклом Грейси сценаристами выступили Оливер Коул и Саймон Глисон.

“То, как Робби будет показан в фильме, – пока большой секрет. Я хочу провернуть это оригинально, хочу, чтобы аудитория могла сказать: “Вау, я никогда раньше не видел ничего подобного”. Это фантастическая история, которую я хочу сделать довольно реалистичной, но при этом с вкраплениями вымысла”, – рассказал Грейси.

По словам режиссера, фильм появился в результате многочасовых бесед, которые он вел с Уильямсом еще во времена работы над “Величайшим шоуменом”. Этот диалог длился пару лет, прежде чем нашел свое воплощение в картине.

Робби Уильямс прославился, когда ему было 16 лет. Тогда он входил в состав бойс-бэнда Take That. Но оглушительная популярность настигла артиста, когда он отделился от группы и стал выступать соло.

Одиннадцать из двенадцати альбомов Уильямса достигали первой строчки чартов в Великобритании, а имя музыканта вписано в Книгу рекордов Гиннесса по случаю продажи 1,6 миллиона билетов на гастрольный тур за один день.

Подробности съемок и дата релиза фильма пока не известны.