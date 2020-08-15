Об этом пишет E!Online, ссылаясь на информацию своих источников.

Отмечается, что Коди инициировал разрыв несколько недель назад.

На данный момент причины расставания неизвестны.

Пару месяцев назад источник рассказал, что Майли чувствует себя в безопасности с Коди и действительно доверяет ему.

“Он хорошо к ней относится и заставляет ее чувствовать себя на миллион долларов”, — говорил он.

Майли Сайрус начала встречаться с певцом Коди Симпсоном почти сразу после расставания с мужем, актером Лиамом Хемсвортом. Их роман длился 10 месяцев.