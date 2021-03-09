Об этом сообщают #Буквы.

Клип на песню “Angels Like You” был снят во время выступления Сайрус на специальном концерте в рамках пре-пати Супербоула.

Отметим, что концерт стал одним из первых живых мероприятий крупного масштаба с момента начала пандемии коронавируса, а его аудиторию и команду составили вакцинированные работники индустрии здравоохранения.

В конце клипа появляется послание, написанное от руки, в котором певица призывает вакцинироваться от коронавируса.

“Мы все с нетерпением ждем возможности снова быть вместе, плюс – это может произойти раньше, чем мы думали, когда вакцины станут более доступными. Каждый из нас может помочь остановить пандемию, сделав прививки. Вместе мы можем снова сделать живую музыку реальностью”, — говорится в обращении.