Американская поп-певица выступила с кавером на песню Zombie рок-группы The Cranberries. Ролик за двое суток собрал более 1,5 млн просмотров.

Об этом сообщают #Букви.

Майли Сайрус перепела The Cranberries во время выступления на виртуальном благотворительном фестивале Save Our Stages. Этот фестиваль был создан с целью сбора денег на помощь американским концертным площадкам.

Кроме Сайрус в событии, проходившем на площадках по всем Соединенным Штатам, приняли участие более 30 исполнителей.

Выступление Майли состоялось в лос-анджелесском клубе Whiskey a Go. Zombie в ее исполнении стала неожиданностью для многих. За менее чем 2 суток видео собрало более 1,5 млн просмотров, 84 тысячи лайков и только 2 тысячи дизлайков, около 6 тысяч комментариев, в основном — положительных.

Оригинальный трек The Cranberries вышел в 1993 году. По состоянию на 20 октября его запись на YouTube посмотрели более 1 млрд раз.

Также Сайрус исполнила кавер на Boys Do not Cry группы The Cure и свой недавний сингл Midnight Sky.