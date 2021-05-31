Зірка "Одержимості" Майлз Теллер зіграє головну роль в серіалі "Пропозиція" про створення трилогії "Хрещений батько". Спочатку цю роль повинен був виконати актор Армі Хаммер.

Про це повідомляє видання Variety.

Армі Хаммер вибув з проєкту в січні цього року через звинувачення в сексуальних домаганнях. Він втратив роботу в декількох крупнобюджетних проєктах після того, як були оприлюднені фрагменти його особистого листування непристойного змісту з кількома жінками. Агентство WME, що представляло інтереси актора, розірвало з ним стосунки.

Майлз Теллер виконає роль продюсера “Хрещеного батька”, Альберта С. Ради, в Десятисерійний проєкт. Також він візьме на себе обов’язки виконавчого продюсера шоу. Написанням сценарію займаються Нікі Тоскано (“Мисливці”) і Майкл Толкін (“Втеча з в’язниці Даннемора”). Крім того, Тоскано призначений і шоураннером серіалу. Постановником кількох епізодів стане режисер Декстер Флетчер (“Рокетмен”).

“Пропозиція” сконцентрується на перспективі Радді й розповість про те, як він привернув до створення майбутньої класики світового кінематографа Френсіса Форда Копполу, Аль Пачіно та Марлона Брандо.

Очікується, що виробництво почнеться у найближчі місяці, однак точні терміни поки не повідомляються.

Прем’єра відбудеться ексклюзивно на стрімінговому сервісі Paramount +.