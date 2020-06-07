Об этом он написал в Twitter.

“Привет парни. Я решил завязать с боями. Спасибо всем вам за эти удивительные воспоминания. Это было круто”, – написал Конор.

Подобное заявление боец делает уже третий раз. До этого он говорил о завершении карьеры в 2016 году, а также в 2019-м.

Ранее президент UFC Дана Уайт говорил о том, что рассчитывает на бой Макгрегора за титул чемпиона с победителем боя Нурмагомедов – Гетжи.

В последнем проведенном бою Конор техническим нокаутом победил Дональда Серроне. Поединок длился 40 секунд.

В целом, Макгрегор выступал в смешанных единоборствах в легком и полулегком весе с 2008 года. Он был чемпионом мира в обоих дивизионах.

  • В августе 2019 года появилось видео, на котором ирландская звезда ММА Конор МакГрегор ударил пожилого мужчину в лицо в дублинском баре. Дейна Уайт, президент абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сказал, что то, что произошло “довольно плохо”.