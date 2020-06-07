Ирландский боец в смешанных единоборствах Конор Макгрегор в очередной раз заявил о завершении карьеры в ММА.

Об этом он написал в Twitter.

“Привет парни. Я решил завязать с боями. Спасибо всем вам за эти удивительные воспоминания. Это было круто”, – написал Конор.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

Подобное заявление боец делает уже третий раз. До этого он говорил о завершении карьеры в 2016 году, а также в 2019-м.

Ранее президент UFC Дана Уайт говорил о том, что рассчитывает на бой Макгрегора за титул чемпиона с победителем боя Нурмагомедов – Гетжи.

В последнем проведенном бою Конор техническим нокаутом победил Дональда Серроне. Поединок длился 40 секунд.

В целом, Макгрегор выступал в смешанных единоборствах в легком и полулегком весе с 2008 года. Он был чемпионом мира в обоих дивизионах.