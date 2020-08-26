26 августа американский актер, один из самых успешных детей-актёров в истории Голливуда Маколей Калкин отпраздновал 40-летие.

#Букви вспоминают, чем известен актер, и как он менялся с годами.

Маколей Калкин родился и вырос в Нью-Йорке на Манхэттене. Его родители — бродвейский актер Кит Калкин и Патрисия Бантрап.

Уже в четыре года Калкин попал в театр и играл в детских спектаклях.

В 1988 году 8-летний автор получил второстепенную роль в драматическом фильме “Ракета” Гибралтар “.

Когда Маколею было 9 лет, его пригласили на пробы в фильм “Дядюшка Бак”, которые он успешно прошел и получил главную роль.

На съемочной площадке фильма Маколей встретил Джона Хьюза — сценариста, продюсера, режиссера. В этот момент Джон заканчивал сценарий “Один дома” и искал кандидатуру для исполнения главной роли в картине.

На эту роль был приглашен Маколея. В короткие сроки был подписан контракт с кинокомпанией “20th Century Fox”, подобраны актеры, съемочная группа. И уже в следующем 1990 году перед самым Рождеством семейный комедийный блокбастер вышел на экраны. Он стал самым кассовым фильмом 1991 года.

После успеха “Один дома” Калкин стал настоящей звездой — его гонорар начал стремительно расти. В течение 1991-1994 годов он снялся в таких лентах, как “Моя дочь”, “Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке”, “Поймет лишь одинокий”, “Добрый сынок”, “Лестница Иакова”, “Щелкунчик”, “Наравне с отцом”, “Богатенький Ричи” и “Повелитель страниц”.

При этом популярность актера стремительно падала. Фильмы с его участием были плохо оценены критиками и зрителями. В 1994 году он даже получил награду “Худший актер” за фильмы “Наравне с отцом” и “Богатенький Ричи”. В течение следующих 9 лет он не появлялся на экранах.

Главным менеджером Маколея был его отец. Калкин-старший пытался продвинуть в Голливуд младших братьев и сестру Маколея. Поэтому одним из главных условий со стороны Калкина при подписании контрактов с кинокомпаниями была роль для кого-то из младших.

В 1995 году родители Маколея развелись. При этом мать актера обвиняла отца в том, что он развалил карьеру сына.

Желая “нормальной жизни”, Калкин ушел в частную среднюю школу на Манхэттене.

В 18-летнем возрасте Маколей женился на актрисе Рэйчел Майнер. Брак длился два года.

В 2000 году Калкин вернулся к актерскому мастерству, сыграв роль в пьесе “Мадам Мелвилл”, которая была поставлена в лондонском Вест-Энде.

В 2002 году он начал встречаться с известной актрисой Милой Кунис. Они были вместе до 2011 года.

Весной 2003 года он появился в качестве гостя в ситкоме NBC “Уилл и Грейс”. После этого он вернулся в кино.

В 2003-2004 годах он сыграл в фильмах “Party Monster”, “Спасенная” и “Иерусалимский синдром”.

17 сентября 2004 Калкин был задержан в Оклахоме за хранение марихуаны и других наркотических веществ. Он провел некоторое время в тюрьме и был приговорен к трем годам лишения свободы условно.

В СМИ нередко появляется информация о наркотической зависимости звезды, но его представители отрицают это.

В 2007 Калкін снялся в фильме “Секс и завтрак”.

В 2010 он снялся в онлайн-сериале для The New York Times и появился на церемонии вручения премии “Оскар”.

В апреле 2011 года Калкин снялся в экспериментальном фильме музыканта Адама Грина “Неправильный Феррари”, который был полностью снят на iPhone.

В 2014-2016 годах Калкин занимался собственной комедийной рок-группой The Pizza Underground.

В январе 2018 Калкин запустил комедийный сайт и собственный подкаст.

В последние годы он появлялся в эпизодах сериалов и рекламе.