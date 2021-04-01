Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС, которая будет заниматься производством фильма.

В BBC заявили, что мотивация Дженис Уайнхаус к участию в фильме была вызвана тем, что рассеянный склероз, который у нее диагностировали в 2003 году, “угрожает лишить ее воспоминаний об Эми”.

“Я не думаю, что мир знал настоящую Эми, ту, которую я воспитала. Я с нетерпением жду возможности наконец раскрыть правду о ней. Это поможет поклонникам Эми понять ее намного лучше”, – отметила Дженис.

Певица умерла от отравления алкоголем в возрасте 27 лет в июле 2011 года. Фильм под названием “Эми Уайнхаус: 10 лет спустя” будет приурочен к 10-ой годовщине ее смерти.

Этот документальный фильм не первый фильм о певице. Ранее лента под названием “Эми” 2015 года, снятая режиссером Асифом Кападиа, получила “Оскар” за лучший документальный фильм.