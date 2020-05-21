Об этом пишет PEOPLE.
Ранее Сайрус носила модную в этом сезоне стрижку маллет (длинная сзади и короткая спереди). Теперь звезда захотела совместить стрижки маллет и пикси.
“Майли прислала мне фотографию для вдохновения, но получившийся “пикси маллет” совершенно отличается от того снимка”, – рассказала изданию стилист.
Прическу делали по FaceTime, Хершбергер не просто давала Майли и ее маме пошаговые инструкции, а показывала все на манекене.
“Вместо того, чтобы просто рассказывать им пошаговые инструкции, я физически делаю срез с ними. Я считаю, что на самом деле демонстрация позволяет клиенту получать наилучшие результаты”, – добавила она.
Хершбергер также рассказала, что для достижения острого среза Тиш отрезала три с половиной дюйма от нижней части волос Майли, а затем они убрали объем сверху и по бокам, чтобы создать пикси.
- Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен во время домашней стрижки.