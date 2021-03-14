Жена нардепа от "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко рассказала о выздоровлении кота по кличке Кокос.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Марченко рассказала, что животное длительное время лечили, после “выписки” из больницы ей приходилось делать уколы и давать таблетки. Кокос хотел отсыпаться и не хотел никуда выходить из ванной. Однако внезапно кот самостоятельно и без приглашения отправилс за Марченко на утреннюю молитву.

“Он поднялся в домашнюю церковь… Конечно, еще с бритыми лапками и животиком, похожий на циркового пуделя или зайца на охотничьих натюрмортах, но теперь я за него спокойна! Мяукает, говорит мне, чтобы я начинала молиться… Что ж, всякое дыхание да хвалит Господа”, – написала Марченко.

Телеведущая опубликовала видео, как кот, который “выздоровел после тяжелой болезни и сердечного приступа”, прогуливается возле иконостасов в их домашней церкви.

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Напомним, Оксана Марченко анонсировала выход фильма “Паломница” с собой в главной роли.

На видео, которое длится менее 30 секунд, Марченко приезжает в монастырь на BMW с номерами “паломница”.

По словам телеведущей, на съемки ее благословил глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий.