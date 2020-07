Об этом сообщают #Буквы.

Фотографы Mega Agency запечатлели, как Цукерберг отдыхает на Гавайях, катаясь на электрической доске для серфинга, при этом его лицо обильно смазано белым солнцезащитным кремом. Снимки в воскресенье, 19 июля, опубликовало издание New York Post.

Обилие солнцезащитного крема на лице долларового миллиардера насмешило пользователей Сети и стало поводом для создания мемов и двухдневного обсуждения.

Его сравнивались с привидением из “Унесённых призраками”:

No one has ever seen Mark Zuckerberg and the ghost from Spirited Away in the same room, just saying pic.twitter.com/RZ54gjcHJz — Brent Peabody (@brent_peabody) July 19, 2020

С ящерицами:

Are we sure Mark Zuckerberg isn't just shedding 🦎 it is summer time 🤔🤔??? pic.twitter.com/wfrrRsBQMS — I'm Rick 💙 (@Rick76_) July 19, 2020

Mark Zuckerberg goes ssssurfing. pic.twitter.com/KrosJUtbn9 — Bill Williamson (@BillWilliamsonx) July 19, 2020

И рептилоидами:

With this new patch. We still pretending that Mark Zuckerberg is not apart of the reptile society🦎🤔🤔?!?!? pic.twitter.com/epaUHIlM2X — I'm Rick 💙 (@Rick76_) July 20, 2020

С противником Бэтмена Джокером:

Was trying to think of who Mark Zuckerberg surfing reminded me of & then it came to me pic.twitter.com/ybue3Prbkr — Tom Reagan’s Hat (@RufusTSuperfly) July 19, 2020

Mark Zuckerberg yesterday pic.twitter.com/NRNIV0gOm5 — Bethany Black (@BeffernieBlack) July 20, 2020

Отмечали и сходство с мимами:

There's a fresh career just waiting for Mark Zuckerberg. pic.twitter.com/o56fyyiLCY — Ivica Milarić (@filmzadanas) July 19, 2020

legend has it that every summer, Mark Zuckerberg (aka the Mime Surfer) attempts to catch a wave and until he does, his restless spirit will wander the earth for all eternity pic.twitter.com/7JBpLAzcds — Born Miserable (@bornmiserable) July 19, 2020

Некоторым бизнесмен напомнил героиню фильма “Миссис Даутфайр” и даже Дональда Трампа:

Другие узнавали в нем себя:

People need to back the f*** off of zuckerberg.. it’s called preference pic.twitter.com/A8lOyV0Smw — kyle p (@Kyle_Patan) July 20, 2020

I think Mark Zuckerberg used just the right amount of sunscreen pic.twitter.com/REhetiYMuo — Rebecca T. Kaplan (@RebeccaTKaplan) July 20, 2020

Многие пользователи делились тем, что эти снимки вызывают у них чувство страха и неприятные ассоциации.

“Эксклюзивное фото демона моего сонного паралича”.

An exclusive photo of my sleep paralysis demon pic.twitter.com/mZP5rSMjXq — Kevin Fallon (@kpfallon) July 19, 2020

“Психотерапевт: Марк Цукерберг со слишком большим количеством солнцезащитного крема на серфинге не настоящий, он не может причинить тебе боль.

Марк Цукерберг со слишком большим количеством солнцезащитного крема на серфинге:”

Therapist: way too much suncream surfing Mark Zuckerberg isn’t real he can’t hurt you Way too much suncream surfing Mark Zuckerberg: pic.twitter.com/cQvr618j0b — Jo Lee Joestar (@jo_leeeee) July 19, 2020

На одном из снимков автор решил сделать Марка улыбающимся. Вот только менее пугающим фото не стало: