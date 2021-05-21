У цей день мільярдер опублікував зворушливе фото в Instagram.

Зокрема, чоловік поділився не надто чіткою, але зворушливою світлиною зі спільної подорожі.

“Не можу повірити, що наступного року ми будемо разом уже пів життя. Я також не можу повірити, що під час нашого ювілейного походу навіть у нашої камери був сонцезахисний крем”, – написав Цукерберг.

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Зазначимо, що Цукерберг та Чан щороку влаштовують собі медовий місяць. Подружжя подорожує у різні куточки світу. Цьогоріч Марк та Прісцилла, вочевидь, вирушили на Гаваї.

Прісцилла була однією з небагатьох, хто підтримував Марка, коли він щойно розпочав кар’єру. У вересні 2010 року вони почали спільно жити в будинку Цукерберга у Пало-Альто (штат Каліфорнія). У березні 2012 року закохані вперше публічно оголосили про свої стосунки.

Весілля пари відбулося у 2012 році, але про нього ніхто не знав, так само як про заручини. Марк та Прісцилла одружилися 19 травня на задньому дворі свого будинку.

Наразі статки Прісцилли Чан оцінюють у понад 17 млрд доларів, однак жінка веде доволі скромний та закритий спосіб життя. Вона працює педіатром та займається благодійністю.

Схоже, стосунки пари доволі гармонійні. Марк також похвалився добротою дружини, опублікувавши фото того, як вона приєдналася до кампанії вакцинації на острові Кауаї.

“Прісцилла зробила майже 100 щеплень, і я допоміг сім’ям влаштуватися в клініку. Дякую усім лікарям та медсестрам, які роблять це щодня”, – написав Цукерберг.

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