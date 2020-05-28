Голливудский актер Мартин Скорсезе снял короткометражный фильм о своей самоизоляции в связи с коронавирусом COVID-19 для телеканала ВВС.

Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Короткометражка выйдет 28 мая в рамках заключительной серии программы британского антиковеда Мэри Бирд (Lockdown Culture With Mary Beard) о влиянии COVID-19 на мировую культуру.

В своей картине Скорсезе размышляет о влиянии пандемии на его будущую деятельность в сфере кинопроизводства, а также на его отношения с близкими.

“Я с нетерпением жду последствий этих событий”, — отметил режиссер.

В фильме он сравнил вынужденную самоизоляцию из-за COVID-19 с классическими картинами. В частности, с фильмом “Не тот человек” Альфреда Хичкока об арестованном по ложным обвинениям музыканте.

В картине свое мнение о будущем кинопроизводства высказал американский кинорежиссер Ли Дэниелс. Он настаивает на том, что карантин в Голливуде может стать возможностью для режиссеров проявить себя с необычной стороны.