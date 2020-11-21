Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Съемки начнутся в июле 2021 года в Атланте, штат Джорджия.

Источники в Marvel отметили, что не будут использовать компьютерную графику для включения в фильм актера Чедвика Боузмана. Он исполнял главную роль в “Черной пантере”, но умер в августе этого года.

Известно, что на роль одного из антагонистов претендует мексиканец Теноч Уэрт. Сейчас актер ведет переговоры со студией.

Фильм “Черная Пантера” вышел в прокат в 2018 году. Лента завоевала любовь зрителей и три статуэтки “Оскар” в категориях “Лучшая музыка к фильму”, “Лучший дизайн костюмов” и “Лучшая работа художника-постановщика”.