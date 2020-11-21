Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Съемки начнутся в июле 2021 года в Атланте, штат Джорджия.
Источники в Marvel отметили, что не будут использовать компьютерную графику для включения в фильм актера Чедвика Боузмана. Он исполнял главную роль в “Черной пантере”, но умер в августе этого года.
Известно, что на роль одного из антагонистов претендует мексиканец Теноч Уэрт. Сейчас актер ведет переговоры со студией.
Фильм “Черная Пантера” вышел в прокат в 2018 году. Лента завоевала любовь зрителей и три статуэтки “Оскар” в категориях “Лучшая музыка к фильму”, “Лучший дизайн костюмов” и “Лучшая работа художника-постановщика”.
- 29 августа в возрасте 43 лет скончался голливудский актер Чедвик Боузман, известный своей ролью “Черной пантеры” в фильме издательства Marvel. В 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии. Он боролся с заболеванием четыре года, пока рак не перешел в последнюю, четвертую стадию.