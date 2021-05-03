Ролик опубліковано на YouTube-каналі Marvel Entertainment.

У трихвилинному ролику з назвою “Marvel Studios Celebrates The Movies” студія показала нові кадри майбутніх стрічок.

Також в ролику було розкрито назву фільму-продовження стрічки 2018-го року “Чорна Пантера” про супергероя Т’Чалла. Стрічка називатиметься “Чорна Пантера: Ваканда назавжди” і вийде 8 липня 2022 року.

У мегатрейлері також вперше представили кадри з фільму Хлої Чжао “Вічні”, який вийде 5 листопада 2021 року.

Також оголошено про такі прем’єри:

“Шанґ-Чі та Легенда Десяти Кілець”, 3 вересня 2021 року

“Людина-павук: нема шляху додому”, 17 грудня 2021 року

“Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля”, 25 березня 2022 року

“Тор: Кохання і Грім”, 6 травня 2022 року

“Капітан Марвел 2” (The Marvels), 11 листопада 2022 року

“Людина-мураха та Оса: Квантуманія”, 17 лютого 2023 року

“Вартові галактики 3”, 5 травня 2023 року