Ролик опубліковано на YouTube-каналі Marvel Entertainment.
У трихвилинному ролику з назвою “Marvel Studios Celebrates The Movies” студія показала нові кадри майбутніх стрічок.
Також в ролику було розкрито назву фільму-продовження стрічки 2018-го року “Чорна Пантера” про супергероя Т’Чалла. Стрічка називатиметься “Чорна Пантера: Ваканда назавжди” і вийде 8 липня 2022 року.
У мегатрейлері також вперше представили кадри з фільму Хлої Чжао “Вічні”, який вийде 5 листопада 2021 року.
Також оголошено про такі прем’єри:
- “Шанґ-Чі та Легенда Десяти Кілець”, 3 вересня 2021 року
- “Людина-павук: нема шляху додому”, 17 грудня 2021 року
- “Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля”, 25 березня 2022 року
- “Тор: Кохання і Грім”, 6 травня 2022 року
- “Капітан Марвел 2” (The Marvels), 11 листопада 2022 року
- “Людина-мураха та Оса: Квантуманія”, 17 лютого 2023 року
- “Вартові галактики 3”, 5 травня 2023 року
- Раніше стало відомо, що Disney спільно з Marvel Studios працюють над створенням четвертого фільму про героя коміксів Marvel Капітана Америку.