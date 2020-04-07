Компания Marvel открыла бесплатный доступ к части своих комиксов до 4 мая. Так издательство решило поддержать поклонников, которые находятся в самоизоляции.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Доступ к библиотеке открыт не только на официальном сайте, но и в приложениях для iOS и Anroid.

Доступны следующие комиксы:

“Мстители против Людей Икс”,

“Мстители”,

“Черная вдова”,

“Черная пантера”,

“Фантастическая четверка”,

“Удивительный человек-паук”,

“Гражданская война”,

“Танос”,

“Капитан Марвел”.

Полный список опубликован на сайте издательства.