Об этом сообщает пресс-служба компании.
Доступ к библиотеке открыт не только на официальном сайте, но и в приложениях для iOS и Anroid.
Доступны следующие комиксы:
“Мстители против Людей Икс”,
“Мстители”,
“Черная вдова”,
“Черная пантера”,
“Фантастическая четверка”,
“Удивительный человек-паук”,
“Гражданская война”,
“Танос”,
“Капитан Марвел”.
Полный список опубликован на сайте издательства.
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