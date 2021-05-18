Ролик опубліковано на YouTube-каналі студії.
Дія бойовика розгорнеться між подіями “Першого месника: Протистояння” і “Месників: Війна нескінченності”.
Наташа Романофф (Йоханссон) возз’єднається зі своїми старими друзями Оленою Бєловою (П’ю), Червоним стражем (Девід Харбор) і Маленою Востоковою (Рейчел Вайс), щоб перемогти спільного ворога.
У ролику за Наташею і Оленою женеться на мотоциклі таємнича дівчина і стріляє по машині Черних вдів. Потім героїня П’ю розправляється з переслідувачкою.
Довгоочікуваний фільм планувався до випуску в 2020 році, але його кілька разів відкладали через пандемію COVID-19. Очікується, що стрічка вийде в прокат 9 липня.
- У квітні Marvel представила новий трейлер кінострічки “Чорна вдова”.