Ролик опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment.
Действие сериала разворачивается после событий фильма “Мстители: Финал”.
По сюжету Локи оказывается в Time Variance Authority — Управлении временными изменениями, которое следит за всем происходящим в мультивселенной Marvel и регулирует существование ее персонажей.
Кроме Хиддлстона, в сериале снялись Оуэн Уилсон, Гугу Мбата-Роу, София Ди Мартино и Ричард Э. Грант.
Первый сезон, премьера которого состоится 11 июня 2021 года на стриминговой платформе Disney+, будет состоять всего из шести серий.
- Стриминговый сервис Disney+ объявил даты премьер новых сериалов “Звездные войны: Бракованная партия” и “Локи”.