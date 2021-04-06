Ролик опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Действие сериала разворачивается после событий фильма “Мстители: Финал”.

По сюжету Локи оказывается в Time Variance Authority — Управлении временными изменениями, которое следит за всем происходящим в мультивселенной Marvel и регулирует существование ее персонажей.

Кроме Хиддлстона, в сериале снялись Оуэн Уилсон, Гугу Мбата-Роу, София Ди Мартино и Ричард Э. Грант.

Первый сезон, премьера которого состоится 11 июня 2021 года на стриминговой платформе Disney+, будет состоять всего из шести серий.