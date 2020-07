Об этом сообщают #Буквы.

Накануне Маск, у которого 4 мая родился шестой ребенок, опубликовал в Twitter пост, в котором дал подписчикам совет о том, что, по его мнению, стоит в обязательном порядке рассказать своему ребенку.

Вот список таких вещей:

Всего за сутки публикация собрала почти 700 тысяч лайков и около 17 тысячи ответов. Оживленно обсуждали преимущественно шестой пункт, касающийся коммунизма.

Среди комментаторов были и те, кто поддержал идею Маска, и те, кто критиковал его за то, что он размышляет об этом, будучи миллионером. Одни критиковали капиталистов, другие призывали первых избегать радикализма.

“7 вещей, которые каждый ребенок должен услышать: миллиардеры украли у многих людей, чтобы заработать деньги; хорошие общества не позволяют миллиардерам существовать; люди, чье семейное богатство заработано благодаря рабству — мусор; будь честным; будь хорошим; будь полезным; держись подальше от Илона Маска”, — написал один из пользователей.

“Миллиардеры заработали свои деньги. Нет такого общества, даже Северная Корея не такая. Это означает, что Америка должна действовать инстинктивно. Джордж Вашингтон владел рабами. Ок. Ок. Так миллиардеры заработали свои деньги. Держись подальше от радикализма”, “Учите историю. Никогда не скатывайтесь в радикальное левачество снова”, — отвечали другие.

Learn history. Never fall for radical leftism again. #SocialismKills pic.twitter.com/XF64pXBnF0

