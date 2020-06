Ролик размещен в Twitter-аккаунте Мэй Маск.

На видео Илон Маск разговаривает со своим маленьким сыном по имени X Æ A-Xii (читается как “Экс-эш-эй-твелв”), ласково называя его “малыш Экс”.

Трогательный видеоролик собрал более 3,5 млн просмотров и 161 тысячу лайков.

Комментаторы не только умилялись, но и неустанно шутили.

“Когда ты хочешь верить, что ты на самом деле родился в доме Илона Маска”.

When you want to believe you really born in @elonmusk house. pic.twitter.com/lYDxRzHBvS

— Naveen Jha (@_jhanaveen_) June 22, 2020