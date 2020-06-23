Ролик размещен в Twitter-аккаунте Мэй Маск.
На видео Илон Маск разговаривает со своим маленьким сыном по имени X Æ A-Xii (читается как “Экс-эш-эй-твелв”), ласково называя его “малыш Экс”.
.@elonmusk and X. 🥰🥰 pic.twitter.com/eU4q8AndEJ
— Maye Musk (@mayemusk) June 22, 2020
Трогательный видеоролик собрал более 3,5 млн просмотров и 161 тысячу лайков.
Комментаторы не только умилялись, но и неустанно шутили.
“Когда ты хочешь верить, что ты на самом деле родился в доме Илона Маска”.
When you want to believe you really born in @elonmusk house. pic.twitter.com/lYDxRzHBvS
— Naveen Jha (@_jhanaveen_) June 22, 2020
😍😍😍😍
Elon to X: pic.twitter.com/xlO1hGZN2s
— ✨Lady Di✨ (@TotalityAw3some) June 22, 2020
— ᴅʏʟᴀɴ ʟᴏᴄᴋᴇ (@dylanlockemp3) June 23, 2020
“Привет, это говорит твой папа, голосовой код активации B-2488642, запрашивающий административный родительский доступ”.
"Hello, this is your Dad speaking, voice activation code B-2488642, requesting administrative parental access."
— Nick (@Nick17836254) June 22, 2020
- Напомним, 4 мая американский предприниматель Илон Маск и канадская певица Граймс (Grimes, Клэр Элис Буше) стали родителями.
- Илон Маск и Граймс заявили, что дали новорожденному сыну имя X Æ A-12. Маск рассказывал, как произносится и что значит это имя.
- Юристы отмечали, что Маск и Граймс не смогут назвать своего сына X Æ A-12 из-за американского законодательства.
- В итоге Маску и Граймс пришлось изменить имя новорожденного сына. “12” было заменено на “XII”