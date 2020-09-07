Матч второго тура Favbet Лиги между львовским "Движением" и донецким "Шахтером" перенесли из-за того, что у футболистов было выявлено коронавирус.

Об этом сообщается на сайтах “Рух” и Украинской Премьер-Лиги.

В УПЛ отметили, что 7 сентября ими было получено письмо от ФК “Рух”, где было указано, что у футболистов клуба по результатам тестирования был выявлен коронавирус.

В связи с этим принято решение отменить проведение матча, который должен был состояться 12 сентября, и перенести дату его проведения.

“Дирекция Украинской Премьер-Лиги принял решение перенести матч 2 тура Favbet Лиги “Рух” — “Шахтер” на 23 сентября 2020 года. Время начала матча будет определен дополнительно”, — сообщили в УПЛ.

В “Рухе” отметили, что коронавирус обнаружен у пяти игроков и медработника клуба.

“Сначала коронавирус обнаружили у двух футболистов. У этих игроков в течение двух дней была повышенная температура. В четверг, 3 сентября, все футболисты, тренерский штаб и персонал “Руха” снова сдали ПЦР-тесты. Согласно полученным результатам, коронавирус обнаружили еще у троих игроков и одного медработника клуба. Все инфицированные прошли обследование с помощью дополнительных инструментальных методов, проверили легкие на КТ. Все инфицированные через пять дней после исчезновения последних проявлений коронавируса снова пройдут тестирование на наличие COVID-19″, — проинформировал врач клуба Михаил Процив.

Имена заболевших не сообщаются. Санслужба Львовской области рекомендовала клубу отменить все спортивные соревнования команды до завершения инкубационного периода и получения отрицательных результатов ПЦР-тестов.