Об этом сообщается на сайтах “Рух” и Украинской Премьер-Лиги.
В УПЛ отметили, что 7 сентября ими было получено письмо от ФК “Рух”, где было указано, что у футболистов клуба по результатам тестирования был выявлен коронавирус.
В связи с этим принято решение отменить проведение матча, который должен был состояться 12 сентября, и перенести дату его проведения.
“Дирекция Украинской Премьер-Лиги принял решение перенести матч 2 тура Favbet Лиги “Рух” — “Шахтер” на 23 сентября 2020 года. Время начала матча будет определен дополнительно”, — сообщили в УПЛ.
В “Рухе” отметили, что коронавирус обнаружен у пяти игроков и медработника клуба.
“Сначала коронавирус обнаружили у двух футболистов. У этих игроков в течение двух дней была повышенная температура. В четверг, 3 сентября, все футболисты, тренерский штаб и персонал “Руха” снова сдали ПЦР-тесты. Согласно полученным результатам, коронавирус обнаружили еще у троих игроков и одного медработника клуба. Все инфицированные прошли обследование с помощью дополнительных инструментальных методов, проверили легкие на КТ. Все инфицированные через пять дней после исчезновения последних проявлений коронавируса снова пройдут тестирование на наличие COVID-19″, — проинформировал врач клуба Михаил Процив.
Имена заболевших не сообщаются. Санслужба Львовской области рекомендовала клубу отменить все спортивные соревнования команды до завершения инкубационного периода и получения отрицательных результатов ПЦР-тестов.
- 25 августа киевский “Динамо” одержало победу над донецким “Шахтером” в матче за Суперкубок Украины, получив эту награду в девятый раз.