Про це повідомляє журнал People.

Лялька Келлер стане останньою історичною постаттю серії “Надихаючі жінки”.

“Ми раді вітати захисницю прав людей з обмеженими можливостями, письменницю і викладачку Хелен Келлер в нашій колекції “Надихаючі жінки”, оскільки Барбі продовжує виділяти сильні жіночі постаті для наслідування”, – заявила старша віцепрезидентка Mattel і глобальнк керівниця відділу Барбі і ляльок Ліза Макнайт.

Цікаво, що компанія об’єдналася з Національною федерацією сліпих (NFB), щоб зробити Барбі не тільки максимально схожою, але і доступною для сліпих і слабозорих. Зокрема, на упаковку і на книжковий аксесуар, який тримає лялька нанесли шрифт Брайля.

Келлер була першою сліпоглухою людиною, яка одержала ступінь бакалавра гуманітарних наук, а також відомою письменницею, спікеркою, педагогинею і адвокатесою.

Вона народилася в Алабамі в 1880 році, а через два роки після хвороби втратила зір і слух. За допомогою наставника Енн Салліван вона навчилася спілкуватися мовою жестів, а також читати і писати шрифтом Брайля.

Хелен з відзнакою закінчила коледж в 1904 році, а в 1915 році стала співзасновницею Американського фонду для сліпих за кордоном, який займався допомогою ветеранам Першої світової війни, що осліпли в бою. Келлер пішла з суспільного життя в 1961 році після перенесеного інсульту і померла в 1968 році в своєму будинку в Коннектикуті у віці 87 років.

Її лялька буде продаватися в роздрібних магазинах США і на Barbie.com.

Лінійка “Надихаючі жінки” була запущена Mattel в 2018 році в Міжнародний жіночий день. Таким чином компанія хотіла віддати належне “історичним особистостям, які проклали шлях для поколінь дівчаток до мрії про більше, ніж будь-коли раніше”.