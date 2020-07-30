Об этом сообщается на сайте компании.

Накануне Mattel, Inc. анонсировала выпуск новой серии кукол, посвященной политике. Эта серия призвана в игровой форме стимулировать интерес девочек к тому, чтобы быть лидерами, в частности — в политике.

“С 1959 года Barbie поддерживала девочек и поощряла их желание быть лидерами: в классе, сообществе или в стране. Поскольку в США менее трети избранных лидеров составляют женщины, а чернокожие женщины представлены на этих должностях еще меньше, мы разработали команду кампании Barbie с разнообразным набором кукол, чтобы показать всем девочкам, что они могут заставить свой голос звучать громче. Наша цель состоит в том, чтобы устранить барьеры на пути к лидерству, предоставив девочкам инструменты, позволяющие представить и сыграть свою будущую роль”, — отметила Лиза МакНайт, старший вице-президент и глобальный руководитель Barbie & Dolls, Mattel.

В наборе 4 куклы с разными ролями: кандидат в президент, менеджер кампании, ответственная за сбор средств и избиратель.

Все куклы в наборы разного роста и комплекции, у них разный цвет кожи. Роль кандидата в президента отдана кудрявой темнокожей кукле.

Куклы уже продаются в США. Стоимость набора — $39,99.

Кроме того, Mattel сотрудничает с некоммерческой организацией She Should Run, которая помогает женщинам развивать свой потенциал и занимать руководящие должности.

She Should Run при поддержке Mattel создали проект “Help Her Lead”. Это бесплатные онлайн-курсы для взрослых и маленьких девочек о том, как развивать свои лидерские качества, бороться с дискриминацией и тому подобное.