Об этом сообщает телеканал Fox News.
В McDonald’s заявили, что вдохновились “культовой причёской для мужчин из 90-х”. Характерной приметой стрижки является длинная челка, разделенная прямым пробором и обрамляющая лицо. В 90-е такую прическу носили Дэвид Бекхем, Леонардо Ди Каприо и другие.
“Когда мы поняли, что люди носят наши “золотые арки”(распространённое название логотипа McDonald’s, который представляет собой стилизованное изображение первой буквы бренда), мы должны были действовать”, ― сказал Стаффан Экстам, директор по маркетингу McDonald’s Sweden.
Компания заявляет, что открыла барбершоп не только для того, чтобы охранять символ бренда, но и чтобы сделать его популярным для всех.
В McDonald’s обещают, что те, кто решится сделать прическу “Golden M”, смогут получить бесплатный бигмак через приложение Golden M Detector.
- Ранее сообщалось, что американская корпорация McDonald’s, работающая в сфере общественного питания, использовала металлические монолиты, которые уже стали мемами, в рекламном посте.