Шведский филиал американской корпорации McDonald’s открыл в Стокгольме парикмахерскую, где будут делать однотипные прически "Golden M", напоминающие по форме логотип бренда.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

В McDonald’s заявили, что вдохновились “культовой причёской для мужчин из 90-х”. Характерной приметой стрижки является длинная челка, разделенная прямым пробором и обрамляющая лицо. В 90-е такую прическу носили Дэвид Бекхем, Леонардо Ди Каприо и другие.

“Когда мы поняли, что люди носят наши “золотые арки”(распространённое название логотипа McDonald’s, который представляет собой стилизованное изображение первой буквы бренда), мы должны были действовать”, ― сказал Стаффан Экстам, директор по маркетингу McDonald’s Sweden.

Компания заявляет, что открыла барбершоп не только для того, чтобы охранять символ бренда, но и чтобы сделать его популярным для всех.

В McDonald’s обещают, что те, кто решится сделать прическу “Golden M”, смогут получить бесплатный бигмак через приложение Golden M Detector.