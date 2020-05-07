Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

На картине ребенок играет куклой-медсестрой в образе супергероя, а как персонажи комиксов Человек-паук и Бэтмен отправились в мусорное ведро.

Картину размером один квадратный метр разместили в фойе возле отделения неотложной помощи. В подписи к картине художник написал “Game Changer”, что можно перевести как “Правила игры меняются”.

Также Бэнкси оставил работникам больницы записку.

“Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, что эта картина немножко осветит место, даже если она будет черно-белой”, — говорится в послании.

Картина будет висеть в больнице до осени, после чего ее выставят на аукцион, а деньги с него передадут Национальной службе здравоохранения Великобритании.