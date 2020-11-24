Медсестра реанимации из США, которая начала свою работу во время пандемии коронавируса, показала, как работа на передовой борьбы с COVID-19 изменила ее.

Об этом сообщают #Буквы.

На днях пользователь Twitter под ником @kathryniveyy, которая работает медсестрой критической помощи в США и лечит больных коронавирусом, показала два своих фото. Первое было сделано, когда она начинала работать в больнице, второе — сейчас.

Для этого поста она использовала популярный в Twitter мем “Как это началось/как это происходит”. За сутки этот пост собрал более 600 тысяч лайков, тысячи репост и комментариев.

How it started How it's going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B — kathedrals🇺🇸 (@kathryniveyy) November 22, 2020

Некоторые коллеги @kathryniveyy поддержали ее инициативу и опубликовали аналогичные фото:

How it started how it’s going #COVID19 pic.twitter.com/FIpc7INl69 — muh kae luh 🔫 (@peaceful_war) November 23, 2020

Когда фото привлекли внимание большого количества пользователей, автор добавила небольшой рассказ о своей работе во время пандемии.

“Я люблю быть медсестрой. Я точно не ожидала, что стану новой медсестрой в середине сильно политизированной пандемии. […] Даже в условиях пандемии я больше ничего не хочу делать. Уход за самыми больными из больных — это честь, и я ценю своих пациентов”, — добавила она.

Женщина рассказала, насколько это тяжело — наблюдать за тем, как умирают пациенты.

“Это разрушает, наблюдать за тем, как люди умирают, когда этой смерти можно было избежать, и еще более разрушает, когда ты наблюдаешь, как они умирают одинаково, раз за разом. Разрушительным является то, что здравый смысл и порядочность были политизированы”, — пишет медсестра.

Она подчеркнула, что COVID-19 — жестокая болезнь, которую “не пожелал бы злейшему врагу”.

“Поймите, пожалуйста, что вы защищаете не просто себя, а людей, которые вас окружают”, — призвала она.