Об этом сообщают #Буквы.

На днях пользователь Twitter под ником @kathryniveyy, которая работает медсестрой критической помощи в США и лечит больных коронавирусом, показала два своих фото. Первое было сделано, когда она начинала работать в больнице, второе — сейчас.

Для этого поста она использовала популярный в Twitter мем “Как это началось/как это происходит”. За сутки этот пост собрал более 600 тысяч лайков, тысячи репост и комментариев.

How it started How it's going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B

— kathedrals🇺🇸 (@kathryniveyy) November 22, 2020