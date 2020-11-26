Популярная актриса Меган Фокс подала на развод со звездой сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Брайаном Остином Грином после десяти лет брака.

Об этом сообщает E! News.

Отмечается, что Брайан в тот же день подал ответное заявление, поэтому предполагается, что разрыв брака пройдет мирно.

В документах, полученных изданием, Меган назвала причиной развода “непримиримые разногласия”.

Кроме того, она потребовала совместной юридической и физической опеки над их детьми.

В апреле этого года стало известно, что Фокс и Грин решили пожить отдельно, но, по словам источников, на тот момент речи о разводе не было. В мае Брайан заявлял, что у них были прекрасные отношения. “Я всегда буду любить ее, и я знаю, что она всегда будет любить меня”, – говорил он.

Напомним, Фокс и Грин поженились в июне 2010 года на Гавайях. У них трое сыновей: Бодхи, Ной и Джорни.