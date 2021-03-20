Об этом рассказала друг семьи, телеведущая Гэйл Кинг.
Она рассказала, что интервью было записано до того, как стало известно о болезни принца Филиппа.
“Если бы с ним что-то произошло, не приведи Господь, интервью бы не вышло. Но интервью запланировали и записали до того, как Филипп попал в больницу”, – рассказала телеведущая.
В интервью Опре Меган рассказывала о том, как звонила королеве, чтобы узнать о здоровье дедушки Гарри.
Напомним, Маркл в интервью рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.
Позже Уинфри заверила, что слова Меган о расизме не касаются королевы Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа.
Во вторник, 9 марта, Букингемский дворец впервые прервал молчание и прокомментировал откровенное интервью герцогов Сассекских. В заявлении от имени Елизаветы II сообщалось, что вся королевская семья огорчена.
- Накануне на американском телеканале CBS вышло интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл телевудущей Опре Уинфри, в котором, в частности, Маркл рассказала о разладе с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон.