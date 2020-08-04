Сегодня, 4 августа, жене принца Гарри, герцогине Сассекской Меган Маркл исполнилось 39 лет. Члены королевской семьи поздравили Меган с днем рождения.

Об этом рассказывают #Буквы.

Так, герцоги Кембриджские в Instagram написали: “Поздравляем с днем рождения герцогиню Сассекскую”.

Королева Елизавета II также поздравила жену своего внука: “Поздравляю герцогиню Сассекскую с днем рождения!”

К публикации прикрепили фотографию, сделанную во время совместного визита королевы и Меган в Честер в 2018 году.

Дебют Меган в киноиндустрии состоялся в 2002 году. Тогда она сыграла роль в сериале “Общая больница”. Позже несколько лет совмещала работу фотомодели и актрисы. Появлялась в эпизодах таких сериалов: “CSI: Место преступления Нью-Йорк”, “90210: Новое поколение”, “Граница” и “Касл”.

Мировое признание Меган принесла роль Рейчел Зейн в популярном сериале 2011 года “Форс-мажоры”.

Информация об отношениях Гарри и Меган появилась в прессе в 2016 году.

Пара объявила о помолвке 27 ноября 2017. Именно тогда Меган закончила свою актерскую карьеру.

19 мая 2018 года Гарри и Меган обвенчались. Но перед этим Меган изменила конфессию и приняла британское подданство.

6 мая 2019 у пары родился первенец – сын Арчи.