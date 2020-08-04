Об этом рассказывают #Буквы.
Так, герцоги Кембриджские в Instagram написали: “Поздравляем с днем рождения герцогиню Сассекскую”.
Королева Елизавета II также поздравила жену своего внука: “Поздравляю герцогиню Сассекскую с днем рождения!”
К публикации прикрепили фотографию, сделанную во время совместного визита королевы и Меган в Честер в 2018 году.
Дебют Меган в киноиндустрии состоялся в 2002 году. Тогда она сыграла роль в сериале “Общая больница”. Позже несколько лет совмещала работу фотомодели и актрисы. Появлялась в эпизодах таких сериалов: “CSI: Место преступления Нью-Йорк”, “90210: Новое поколение”, “Граница” и “Касл”.
Мировое признание Меган принесла роль Рейчел Зейн в популярном сериале 2011 года “Форс-мажоры”.
Информация об отношениях Гарри и Меган появилась в прессе в 2016 году.
Пара объявила о помолвке 27 ноября 2017. Именно тогда Меган закончила свою актерскую карьеру.
19 мая 2018 года Гарри и Меган обвенчались. Но перед этим Меган изменила конфессию и приняла британское подданство.
6 мая 2019 у пары родился первенец – сын Арчи.
- Супруга принца Гарри Меган Маркл планирует отпраздновать свой день рождения в Монтесито (Калифорния).