Об этом сообщает People.
90-минутный разговор покажут в прайм-тайм: в воскресенье 7 марта с 20:00 до 21:30.
Отмечается, что Уинфри поговорит с Меган, охватив все темы: от вступления в королевскую жизнь, брака, материнства, благотворительности до того, как она справляется с жизнью в условиях общественного давления.
Позже к ним присоединится принц Гарри, и они расскажут о своем переезде в США, а также о будущих надеждах и мечтах о растущей семье.
Это будет первое длинное телеинтервью пары со времен помолвки. Примечательно, что откровениями супруги решили поделиться именно с Уинфри, потому что она не только является соседкой пары в Санта-Барбаре, но и подругой Меган, присутствовавшей на их с Гарри свадьбе.
.@Oprah, Harry and Meghan. March 7 on CBS. https://t.co/msMwpgrmpv pic.twitter.com/xyTAJmcEsq
— CBS (@CBS) February 15, 2021
- Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл ожидают второго ребенка.