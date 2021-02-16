Об этом сообщает People.

90-минутный разговор покажут в прайм-тайм: в воскресенье 7 марта с 20:00 до 21:30.

Отмечается, что Уинфри поговорит с Меган, охватив все темы: от вступления в королевскую жизнь, брака, материнства, благотворительности до того, как она справляется с жизнью в условиях общественного давления.

Позже к ним присоединится принц Гарри, и они расскажут о своем переезде в США, а также о будущих надеждах и мечтах о растущей семье.

Это будет первое длинное телеинтервью пары со времен помолвки. Примечательно, что откровениями супруги решили поделиться именно с Уинфри, потому что она не только является соседкой пары в Санта-Барбаре, но и подругой Меган, присутствовавшей на их с Гарри свадьбе.