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Меган Маркл і принц Гаррі особисто привітали Кейт і принца Вільяма з річницею весілля

Герцог і герцогиня Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі особисто привітали Кейт Міддлтон і принца Вільяма з річницею весілля.

Пятница, 30 апреля 2021, 14:00

Про це повідомляє журнал People.

За словами джерела, Гаррі і Меган в приватному порядку привітали Вільяма і Кейт з особливою датою.

Раніше в той же день королева Єлизавета і принц Чарльз поділилися найкращими побажаннями для Кейт і принца Вільяма в соціальних мережах.

Варто зазначити, що принц Гаррі на похоронах свого діда принца Філіпа 17 квітня возз’єднався з Вільямом, Кейт і рештою королівською родиною вперше за більш ніж рік. Меган, яка чекає на другу дитину, за рекомендацією лікарів не змогла прилетіти до Британії. Вона і син пари Арчі, якому 6 травня виповниться 2 роки, залишилися в Каліфорнії.

Нагадаємо, що 29 квітня герцог і герцогиня Кембридзькі святкували свій “олов’яний” ювілей – 10 років із дня весілля. До річниці пара опублікувала два спільних портрета.

Пара одружилася 29 квітня 2011 року. У них народилося троє дітей – принц Джордж, 7 років, принцеса Шарлотта, якій у неділю виповнюється 6 років, і принц Луї, який минулого тижня відсвяткував свій третій день народження.

Раніше герцог і герцогиня Кембридзькі Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали сімейну ферму на північному сході Англії.

  • Мама герцогині Кембридзькі Кейт, Керол Міддлтон, поділилася секретом, як їй вдалося прищепити любов своїх онуків Джорджа, Шарлотти та Луї до садівництва.
Теги: свадьба, Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принц Уильям, принц Гарри, річниця

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