Об этом сообщается на сайте благотворительной организации Mayhew’s, покровительницей которой Меган является.

Основой для открытки послужила фотография, которая была сделана в начале декабря. На ней Гарри и Меган позируют на лужайке перед своим домом в Калифорнии вместе с сыном Арчи и собаками Гаем и Пулой.

“В этом году мы как семья сделали пожертвования в несколько благотворительных фондов, в том числе и в ваш. Мы перечислили средства местной калифорнийской организации, которая помогает бездомным семьям найти жилье, и двум британским организациям, покровителями которых мы являемся (одной, которая поддерживает животных, и другой, которая помогает растить детей и бороться с бедностью в Уганде). Мы хотим почтить их работу от нашего имени”, – говорится в подписи к открытке.

We’re thrilled to receive wonderful Christmas wishes from our Patron, The Duchess of Sussex, who also made a personal donation, helping dogs, cats and our community. 💜 From all of us at Mayhew, thank you and Merry Christmas. 🎄🐶🐱

Find out more! 👉 https://t.co/5o2RHLveRM pic.twitter.com/uBV19F6Odt

— Mayhew 🐶🐱 (@themayhew) December 23, 2020