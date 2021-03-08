Об этом пара сказала в интервью Опре Уинфри, которое вышло на телеканале CBS.
“Иметь мальчика, а затем девочку, чего еще можно желать?” – сказал принц Гарри.
“Но теперь у нас есть семья. Нас четверо и две собаки”.
Во время интервью Гарри отрицал, что застал королеву в расплох известием о том, что он и Меган отказываются от королевских обязанностей, заявив, что этому предшествовало несколько разговоров.
“Я не ошарашил свою бабушку. Я слишком уважаю ее”, – сказал он.
Однако он сказал, что его отец, принц Чарльз, перестал отвечать на его звонки.
Гарри сказал Уинфри, что чувствует себя пойманным в ловушку королевской жизни и был удивлен, что в прошлом году его лишили финансов и безопасности.
Что касается сообщения пола будущего члена королевской семьи, то тут есть правило: пол ребенка не раскрывается до момента рождения. А в день, когда малыш рождается, перед Букингемским дворцом выставляют большой позолоченный мольберт, на который выставляют соответствующее заявление.
После объявления о рождении принца или принцессы в Лондоне дают торжественный залп.
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