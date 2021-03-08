Принц Гарри и герцогиня Меган Маркл сообщили пол своего второго ребенка - это девочка.

Об этом пара сказала в интервью Опре Уинфри, которое вышло на телеканале CBS.

“Иметь мальчика, а затем девочку, чего еще можно желать?” – сказал принц Гарри.

“Но теперь у нас есть семья. Нас четверо и две собаки”.

Во время интервью Гарри отрицал, что застал королеву в расплох известием о том, что он и Меган отказываются от королевских обязанностей, заявив, что этому предшествовало несколько разговоров.

“Я не ошарашил свою бабушку. Я слишком уважаю ее”, – сказал он.

Однако он сказал, что его отец, принц Чарльз, перестал отвечать на его звонки.

Гарри сказал Уинфри, что чувствует себя пойманным в ловушку королевской жизни и был удивлен, что в прошлом году его лишили финансов и безопасности.

Что касается сообщения пола будущего члена королевской семьи, то тут есть правило: пол ребенка не раскрывается до момента рождения. А в день, когда малыш рождается, перед Букингемским дворцом выставляют большой позолоченный мольберт, на который выставляют соответствующее заявление.

После объявления о рождении принца или принцессы в Лондоне дают торжественный залп.