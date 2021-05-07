Про це повідомляється на сайті благодійної організації Archewell.
Крім того, що пара поділилася новою фотографією малюка в його особливий день, вони також поділилися тим, як люди в усьому світі можуть підтримати добру справу в честь дня народження Арчі через їх фонд Archewell.
“За останні два роки ми були глибоко зворушені тим, що відчули тепло і підтримку нашої сім’ї в честь дня народження Арчі. Багато з вас жертвують на благодійність від його імені і відзначають цю подію, віддаючи гроші або здійснюючи акт служіння – від щирого серця. Ви збираєте кошти для тих, хто найбільше цього потребує, і продовжуєте робити це органічно і самовіддано. Ми залишаємося неймовірно вдячними”, – йдеться в заяві Меган і Гаррі.
Вони додали, що світ все ще намагається подолати пандемію COVID-19, і заявили, що “ми не зможемо по-справжньому одужати, поки всі і скрізь не матимуть рівний доступ до вакцини”.
У зв’язку з цим герцоги Сассекські закликали зробити пожертвування і допомогти доставити вакцини вразливим сім’ям по всьому світу.
“Пожертвувавши всього 5 доларів, ви можете покрити вартість дози для нужденного. А оскільки нам вдалося заручитися відповідною підтримкою від ряду організацій, ті 5 доларів, які ви дасте, автоматично перетворяться в 20 доларів, що покривають вартість чотирьох доз. […] Ми не можемо придумати більш резонансного способу відзначити день народження нашого сина. Якщо ми всі проявимо співчуття до тих, кого знаємо і не знаємо, ми зможемо зробити величезний вплив. Навіть невеликий внесок може мати хвильовий ефект”, – резюмували Меган і Гаррі.
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- 6 травня синові принца Гаррі та Меган Маркл – Арчі виповнилося два роки. Королівська родина принесла свої привітання первістку герцогів Сассекських.