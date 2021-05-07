Герцог і герцогиня Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі в честь дня народження свого сина Арчі закликали підтримати кампанію з вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті благодійної організації Archewell.

Крім того, що пара поділилася новою фотографією малюка в його особливий день, вони також поділилися тим, як люди в усьому світі можуть підтримати добру справу в честь дня народження Арчі через їх фонд Archewell.

“За останні два роки ми були глибоко зворушені тим, що відчули тепло і підтримку нашої сім’ї в честь дня народження Арчі. Багато з вас жертвують на благодійність від його імені і відзначають цю подію, віддаючи гроші або здійснюючи акт служіння – від щирого серця. Ви збираєте кошти для тих, хто найбільше цього потребує, і продовжуєте робити це органічно і самовіддано. Ми залишаємося неймовірно вдячними”, – йдеться в заяві Меган і Гаррі.

Вони додали, що світ все ще намагається подолати пандемію COVID-19, і заявили, що “ми не зможемо по-справжньому одужати, поки всі і скрізь не матимуть рівний доступ до вакцини”.

У зв’язку з цим герцоги Сассекські закликали зробити пожертвування і допомогти доставити вакцини вразливим сім’ям по всьому світу.

“Пожертвувавши всього 5 доларів, ви можете покрити вартість дози для нужденного. А оскільки нам вдалося заручитися відповідною підтримкою від ряду організацій, ті 5 доларів, які ви дасте, автоматично перетворяться в 20 доларів, що покривають вартість чотирьох доз. […] Ми не можемо придумати більш резонансного способу відзначити день народження нашого сина. Якщо ми всі проявимо співчуття до тих, кого знаємо і не знаємо, ми зможемо зробити величезний вплив. Навіть невеликий внесок може мати хвильовий ефект”, – резюмували Меган і Гаррі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Archewell by Harry and Meghan (@archewell_hm)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Archewell by Harry and Meghan (@archewell_hm)