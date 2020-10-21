Супружеская пара поговорила с главным редактором и CEO Time Эдвардом Фельсенталем.
Основная мысль, которую пытались донести Меган и Гарри – “в Сети должно быть больше сочувствия и доверия, чтобы коммуникация в цифровом мире могла быть безопасной”.
“Наша работа, цель которой мы преследуем с помощью публичных дискуссий, заключается в том, чтобы убедить людей слушать настоящих экспертов и заодно объяснить им, как цифровой мир влияет на нашу обычную жизнь. И речь не о каких-то конкретных платформах или чатах в социальных сетях. Это глобальный кризис. Кризис ненависти, дезинформации и здоровья”, — сказал Гарри.
Меган считает, что негатив в Сети – это не проблема ментальности или эмоционального благополучия.
“Это человеческая проблема. То, что происходит онлайн, очень сильно влияет на нашу жизнь в офлайне”, – отметила она.
Также Меган и Гарри выразили надежду, что бороться с общим врагом в будущем им помогут сооснователь Reddit Алексис Оганян, сооснователь Center For Humane Technology Тристан Харрис и другие.
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