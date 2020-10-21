Герцог и герцогиня Сассекские, Меган Маркл и принц Гарри, дали интервью в рамках проекта TIME100 Talks о роли онлайн-платформ в цифровом мире.

Супружеская пара поговорила с главным редактором и CEO Time Эдвардом Фельсенталем.

Основная мысль, которую пытались донести Меган и Гарри – “в Сети должно быть больше сочувствия и доверия, чтобы коммуникация в цифровом мире могла быть безопасной”.

“Наша работа, цель которой мы преследуем с помощью публичных дискуссий, заключается в том, чтобы убедить людей слушать настоящих экспертов и заодно объяснить им, как цифровой мир влияет на нашу обычную жизнь. И речь не о каких-то конкретных платформах или чатах в социальных сетях. Это глобальный кризис. Кризис ненависти, дезинформации и здоровья”, — сказал Гарри.

Меган считает, что негатив в Сети – это не проблема ментальности или эмоционального благополучия.

“Это человеческая проблема. То, что происходит онлайн, очень сильно влияет на нашу жизнь в офлайне”, – отметила она.

Также Меган и Гарри выразили надежду, что бороться с общим врагом в будущем им помогут сооснователь Reddit Алексис Оганян, сооснователь Center For Humane Technology Тристан Харрис и другие.