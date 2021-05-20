19 травня герцоги Сассекські принц Гаррі і Меган Маркл відзначали третю річницю весілля. З цієї нагоди вони зробили важливе оголошення.

Про це повідомляє журнал People.

У заяві, опублікованій на вебсайті їх благодійного фонду Archewell пара оголосила про плани побудувати Центр громадської допомоги в Мумбаї (Індія), в рамках партнерства з World Central Kitchen.

“Прямо зараз число випадків COVID-19 зростає по всій країні Індії. У вівторок загальне число випадків зараження вірусом в Індії перевищило 25 мільйонів, при цьому за останні 24 години було зареєстровано 260 000 нових випадків і 4329 смертей”, – йдеться в заяві.

“Сотні тисяч життів були втрачені, мільйони були інфіковані, і широко поширене занепокоєння, що криза навіть гірша, ніж повідомляється”, – додали герцоги Сассекські.

Новий центр стане третім з чотирьох громадських центрів допомоги.

Зазначається, що в Мумбаї також знаходиться індійська організація Myna Mahila, якій Меган протегує кілька років. Ця організація допомагає місцевим жінкам вирішити проблеми зі здоров’ям і знайти роботу.

“Під час майбутніх криз ці центри можуть бути швидко задіяні в якості “кухонь” екстреного реагування або пунктів вакцинації, а в більш спокійні часи вони можуть служити центрами розподілу продуктів харчування, школами, клініками або місцями збору громад”, – додали Меган і Гаррі.