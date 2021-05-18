Про це виданню The Telegraph сказала актриса Джоді Тернер-Сміт.
Актриса зіграла роль королеви Анни Болейн, однієї з жінок короля Генріха VIII (серіал “Анна Болейн”).
“Я думаю, Меган могла б модернізувати її (королівську родину)…. Це була втрачена можливість… вона могла б модернізувати цей інститут, перетворити його у щось краще”, – сказала актриса.
Вона додала, що королівська родина не може змінюватися швидко чи з плином часу.
“Важливо йти в ногу з часом… Дивитись на предмети в сучасному контексті… Тільки тоді ми зрозуміємо, що дещо архаїчне, а щось потрібно змінити, аби бути ближчими до соціуму… Потрібно синтезувати історію та сучасні реалії”, – пояснила актриса.
- Через рік після того, як принц Гаррі та його дружина Меган Маркл склали з себе королівські обов’язки та переїхали до Лос-Анджелеса, музей мадам Тюссо в Лондоні переніс їхні воскові фігури з експозиції членів королівської сім’ї в “зону Голлівуду”.