Об этом сообщает американский телеканал CNN.

После выхода интервью королевской четы американской журналистке Опре Уинфри, Морган разразился критикой в адрес герцогини. Он говорил о том, что само интервью – это “позорная и циничная пропаганда”, цель которой – “нанести ущерб королеве”.

Меган подала жалобу на Пирса из-за его комментариев о том, что герцогиня якобы врет о том, что у нее были мысли о самоубийстве. Она отметила, что такие выпады со стороны телеведущего могли негативно повлиять на других людей, у которых есть серьезные проблемы с психическим здоровьем.

Кроме Меган, на телеведущего пожаловались более 41 тысячи раз. После скандала он решил уволиться.

Спустя сутки после скандала Морган написал в Twitter следующее:

“У меня было время поразмыслить над этим, и я все еще не верю ей (Меган Маркл)… Свобода слова – это холм, на котором я рад умереть. Спасибо за всю любовь и ненависть. Я ухожу, чтобы проводить больше времени со своим мнением”.

On Monday, I said I didn’t believe Meghan Markle in her Oprah interview. I’ve had time to reflect on this opinion, and I still don’t. If you did, OK. Freedom of speech is a hill I’m happy to die on. Thanks for all the love, and hate. I’m off to spend more time with my opinions. pic.twitter.com/bv6zpz4Roe

