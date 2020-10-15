Герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри Меган Маркл во время выступления на Виртуальном саммите самых влиятельных женщин следующего поколения сравнила людей, которые злоупотребляют соцсетями, с наркозависимыми.

Об этом сообщает Daily Mail.

Она считает, что большинство людей не осознают, какое губительное влияние соцсети оказывают на них.

Также герцогиня призналась, что сама уже очень долго не заходила в соцсети и удалила все свои аккаунты.

“Я решила, что у меня больше не будет своего аккаунта, я не знаю, что происходит в соцсетях, и мне кажется, что такой подход очень помогает мне в жизни”, — сказала Маркл.

Она добавила, что официальный аккаунт в Instagram семьи Маркл Sussexroyal ведут специально нанятые люди.