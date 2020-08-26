Герцогиня Сассекская Меган Маркл вернулась в свой дом в Санта-Барбаре (США).

Об этом свидетельствует тизер видеоразговора герцогини с представительницей феминистической организации Makers Women.

Маркл во дворе своего дома разговаривала с американской феминисткой Глорией Стайнем.

Темой дискуссии было избирательное право, а также – почему современным женщинам важно ходить на выборы.

На одном из кадров к Меган подбежали ее собаки – бигль Гай и лабрадор Пула, потому стало понятно, что разговор на лужайке у ее дома.

“Я очень рада, что ты дома”, – сказала Меган Глория.

“Спасибо. И я (рада, – ред.), по многим причинам”, – ответила та.