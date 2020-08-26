Об этом свидетельствует тизер видеоразговора герцогини с представительницей феминистической организации Makers Women.

Маркл во дворе своего дома разговаривала с американской феминисткой Глорией Стайнем.

Темой дискуссии было избирательное право, а также – почему современным женщинам важно ходить на выборы.

На одном из кадров к Меган подбежали ее собаки – бигль Гай и лабрадор Пула, потому стало понятно, что разговор на лужайке у ее дома.

“Я очень рада, что ты дома”, – сказала Меган Глория.

“Спасибо. И я (рада, – ред.), по многим причинам”, – ответила та.

  • Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл – приобрели дом в живописном приморском городке Санта-Барбаре, который находится примерно в 100 милях к северу от Лос-Анджелеса.