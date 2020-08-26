Об этом свидетельствует тизер видеоразговора герцогини с представительницей феминистической организации Makers Women.
Маркл во дворе своего дома разговаривала с американской феминисткой Глорией Стайнем.
Темой дискуссии было избирательное право, а также – почему современным женщинам важно ходить на выборы.
На одном из кадров к Меган подбежали ее собаки – бигль Гай и лабрадор Пула, потому стало понятно, что разговор на лужайке у ее дома.
“Я очень рада, что ты дома”, – сказала Меган Глория.
“Спасибо. И я (рада, – ред.), по многим причинам”, – ответила та.
- Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл – приобрели дом в живописном приморском городке Санта-Барбаре, который находится примерно в 100 милях к северу от Лос-Анджелеса.