Об этом сообщает издание Page Six, ссылаясь на официальные судебные документы.

Как известно, еще с весны Меган судиться с несколькими британскими таблоидами из-за того, что те опубликовали выдержки из личного письма, которое она написала своему отцу спустя три месяца после свадьбы с принцем Гарри. Иск был подан против Associated Newspapers, издателя The Mail on Sunday.

Само письмо журналистам передал Томас Маркл, отец Меган. Он также выступает теперь в суде на стороне ответчиков, утверждает, что Меган и Гарри пора прекратить “ныть”.

В мае суд решил убрать из иска пункт о “бесчестных и недобросовестных намерениях” издателя. Судья заявил, что юридическая площина не может определить специально или нет журналисты пытались найти что-то в переписке Меган с отцом.

Теперь Меган пытается добиться в суде, чтобы в ходе процесса ни в коем случае не раскрывались имена ее подруг, чтобы тех не запугивали и не преследовали. Пять подруг Меган пытались защитить ее после заявлений и обвинений отца, дав комментарий таблоиду People.

Но адвокат The Mail on Sunday заявил, что пятерых подруг Меган все же нужно идентифицировать.

Судья заявил, что вынесет решение позже.

Из-за того, что суд пока на стороне медиа, Маркл обязана платить судебные издержки. А это 88,5 тысяч долларов.

Сама Маркл требует от Associated Newspapers компенсацию за использование частной информации, нарушение авторских прав и нарушение Закона о защите данных в отношении пяти статей: двух в The Mail on Sunday и трех на DailyMail.com .

Издатель Associated Newspapers Limited (ANL) отрицает эти обвинения.