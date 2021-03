Герцогиня Сассекская Меган Маркл потребовала от британской газеты The Mail on Sunday извинений на первой полосе и компенсацию в размере более миллиона долларов (750 тысяч фунтов стерлингов) для покрытия судебных издержек в иске о конфиденциальности.

Об этом сообщает The Guardian.

Суды Маркл против четырех британских таблоидов продолжаются год. Причина иска – Associated Newspapers, издатель газеты The Mail on Sunday, в феврале 2019 года опубликовал отрывки личного письма Маркл, который она написала отцу спустя три месяца после свадьбы с принцем Гарри.

Журналисту письмо отдал отец Меган, Томас Маркл. Он свидетельствует в суде на стороне ответчика, утверждая, что его дочери и ее супругу пора “прекратить ныть”.

После первого проигранного суда Меган подала новый иск, в котором требует от судьи высокого суда приказать газете отдать ей все существующие копии ее письма к отцу. Адвокат герцогини утверждал, что копии писем Меган не вернули, что представляет “угрозу нарушения и дальнейшего неправомерного использования ее личной информации”. Также он делает акцент на том, что на Mail Online статьи до сих пор не удалили, а использованные и опубликованные письма нарушают авторские права истца.

Второй суд Меган выиграла.

Адвокат добивается, чтобы издатель опубликовал на первой странице в The Mail on Sundayв заявление о юридической победе Меган, а также на главной странице Mail Online.

Меган заявила, что готова ограничить возмещение ущерба до “номинальной компенсации” – символической суммы – за использование письма. Она просит выплатить 750 тысяч фунтов стерлингов в течение двух недель в качестве “промежуточного платежа по счету” для покрытия судебных издержек Меган по подаче иска.