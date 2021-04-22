Дружина британського принца Гаррі - Меган Маркл та їх син Арчі говорили з королевою Єлизаветою перед похороном принца Філіпа.

Про це повідомляє журнал People, посилаючись на інформацію джерел.

Оскільки Маркл за показаннями лікарів не змогла бути присутньою на похоронах принца Філіпа в минулу суботу, вона зв’язалася з Єлизаветою перед початком служби.

“Меган говорила з Гаррі перед похороном його діда. Меган і Арчі також говорили з королевою на початку цього тижня”, – повідомило джерело.

“Меган і Гаррі були на зв’язку щодня. Вона знає, що поїздка до Англії була важкою для Гаррі. Він не хотів залишати Меган і Арчі одних. Меган кожен день запевняла його, що з ними все в порядку. Вона не хотіла, щоб він турбувався”, – додало воно.