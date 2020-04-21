Видео опубликовано на YouTube-канале программы “Good Morning America”.



Супруга принца Гарри приняла участие в озвучивании фильма “Слон” (Elephant). Интервью было записано еще прошлым летом, когда Меган тайно работала на студии. Однако беседу с герцогиней и фрагменты документального фильма выдали в эфир только сейчас. Кадры нового проекта Disney+ обнародовали в эфире программы “Доброе утро, Америка” (Good Morning America).

В проморолике Маркл рассказала о своем знакомстве со слонами и о том, как они ее вдохновляют. Супруга принца Гарри поблагодарила создателей киноленты за приглашение в свою команду.

“У меня был опыт общения со слонами в их естественной среде обитания. Когда вы проводите много времени с этими животными, то понимаете, что должны сделать что-то для сохранения их безопасности. Эти создания очень величественные, но в то же время они очень чувствительные. В этом фильме вы увидите, насколько они замечательные. Их тесная связь в стаде, забота о своем потомстве… На самом деле слоны гораздо больше похожи на нас, чем вы думали”, – заявила Меган.

Стоит отметить, что герцогиня заключила с компанией контракт еще в январе и подарила новой картине свой голос за кадром.

Весь ее доход от этого проекта будет перечислен в фонд “Слоны без границ”, который занимается охраной дикой природы и помогает защитить животных от браконьерства.