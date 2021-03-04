Меган Маркл обвинила королевскую семью в «увековечении лжи»

Covid-19 Украина

обновлено 06.03.2021 в 04:02

Всего:

1384917 (+0)

Болеют:

167132 (+0)

Выздоровели:

1191022 (+0)

Умерло:

26763 (+0)

06 марта

01:59 Из итальянского словаря просят убрать puttana, как синоним «женщины»
01:25 Россия и Китай могут использовать вакцину от COVID-19 для политического влияния, – Белый дом
01:06 Глава Минфина спрогнозировал, будет ли в этом году дефолт без транша МВФ
01:04 Госдеп США наградил белорусского оппозиционера Колесникову «за мужество»
00:40 Тупицкий в третий раз пытается отменить указ Зеленского о своем отстранении

05 марта

23:58 Perseverance впервые проехался по Марсу
23:22 Саакашвили принес в студию крысу по имени Коррупция: видео
23:20 Человечество за год выбросило около миллиарда тонн продуктов питания: это 17% всей еды, – ООН
22:57 США и ЕС договорились координировать действия в отношении Украины
22:29 В TikTok появился фейковый Том Круз, созданный с помощью нейросетей: видео
21:51 Байден запретил использовать дроны за пределами боевых действий
21:39 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 5 марта
21:14 Демократы призвали предоставить законный статус миллионнам нелегальных мигрантов
21:04 Netflix создает анимационный сериал про Астерикса и Обеликса
20:48 Сенат США перешел к дебатам по принятию «Плана по спасению Америки»
20:29 YouTube заблокировал пять каналов Мьянмы из-за насильственных видео
20:19 Как Коломойский проводит первый вечер под санкциями США: фото
20:17 «Это был не мой выбор»: Меган Маркл заявила, что ей запрещали давать интервью
20:11 Ермак публично заявил, что переговоры по Донбассу остановились из-за России
19:50 Рада сделала шаг к внедрению публичных консультаций украинцев с властью: о чем закон
19:34 Американские сенаторы призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока – 2»
19:06 Активисты Greenpeace раскрасили французский самолет в зеленый цвет, — видео
19:01 США и Великобритания рассматривают возможность введения новых санкций против России, – Bloomberg
18:35 Порошенко призвал Зеленского откреститься от Коломойского
18:32 Собака научилась кормить спасенного теленка из бутылочки и стала его лучшим другом: трогательные фото
18:00 Рада продлила на два года срок установку счетчиков газа для населения
17:44 Нардепы оспаривают назначение Шкарлета в КСУ
17:43 Объем рынка интернет-рекламы в Украине возрос до 13,5 млрд грн
17:27 Сергей Притула имеет самый большой прирост доверия за месяц среди украинцев
17:08 В видеоигре о Гарри Поттере позволят создавать трансгендерных персонажей
16:54 Более 80% украинцев считают, что власть не справилась со снижением тарифов
16:31 Франция может заблокировать экспорт COVID-вакцин вслед за Италией
15:58 Dolce & Gabbana через суд требует от Instagram-аккаунта Diet Prada €4 млн за клевету

Меган Маркл обвинила королевскую семью в «увековечении лжи»

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что Букингемский дворец зря надеялся, что она и принц Гарри будут молчать, когда королевская семья "продолжает говорить ложь о нас".

Четверг, 4 марта 2021, 17:24

Об этом Маркл рассказала в интервью Опре Уинфри, полная версия которого появится 7 марта, сообщают #Буквы.

В очередном тизере интервью Меган подчеркнула, что она решила не молчать и быть максимально откровенной.

В частности, герцогиня размышляет над тем, сколько она потеряет, когда это интервью увидят миллионы зрителей. Кроме того, жена принца Гарри заявила, что Букингемский дворец был уверен, что они будут молчать в ответ на травлю и ложь.

“Я не знаю, как они (королевская семья, – ред.) могли ожидать, что после всего этого мы все еще будем просто молчать, если дворец играет активную роль в увековечении лжи обо мне. И если это связано с риском много потерять, то оно уже потеряно”, – заявила Меган.

Отмечается, что Гарри и Меган решились на это интервью после того, как их начали травить и распространять ложную информацию.

Напомним, что американский канал CBS опубликовал тизеры двухчасового откровенного интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл. В нарезке кадров Опра говорит, что пара рассказала ей “шокирующие вещи” и предупреждает, что в интервью не было табуированных тем.

  • Ранее британский принц Гарри заявил, что отошел от своих королевских обязанностей, поскольку “токсичная” британская пресса разрушала его психическое здоровье. При этом он добавил, что не поставил крест на своей государственной службе.
Теги: Букінгемський палац, Букінгемський палац, видео, Меган Маркл, принц Гаррі

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook