Меган Маркл обвинила королевскую семью в «увековечении лжи»

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что Букингемский дворец зря надеялся, что она и принц Гарри будут молчать, когда королевская семья "продолжает говорить ложь о нас".

Об этом Маркл рассказала в интервью Опре Уинфри, полная версия которого появится 7 марта, сообщают #Буквы.

В очередном тизере интервью Меган подчеркнула, что она решила не молчать и быть максимально откровенной.

В частности, герцогиня размышляет над тем, сколько она потеряет, когда это интервью увидят миллионы зрителей. Кроме того, жена принца Гарри заявила, что Букингемский дворец был уверен, что они будут молчать в ответ на травлю и ложь.

“Я не знаю, как они (королевская семья, – ред.) могли ожидать, что после всего этого мы все еще будем просто молчать, если дворец играет активную роль в увековечении лжи обо мне. И если это связано с риском много потерять, то оно уже потеряно”, – заявила Меган.

Отмечается, что Гарри и Меган решились на это интервью после того, как их начали травить и распространять ложную информацию.

Напомним, что американский канал CBS опубликовал тизеры двухчасового откровенного интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл. В нарезке кадров Опра говорит, что пара рассказала ей “шокирующие вещи” и предупреждает, что в интервью не было табуированных тем.