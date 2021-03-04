Меган Маркл обвинила королевскую семью в «увековечении лжи»

Об этом Маркл рассказала в интервью Опре Уинфри, полная версия которого появится 7 марта, сообщают #Буквы.
В очередном тизере интервью Меган подчеркнула, что она решила не молчать и быть максимально откровенной.
В частности, герцогиня размышляет над тем, сколько она потеряет, когда это интервью увидят миллионы зрителей. Кроме того, жена принца Гарри заявила, что Букингемский дворец был уверен, что они будут молчать в ответ на травлю и ложь.
“Я не знаю, как они (королевская семья, – ред.) могли ожидать, что после всего этого мы все еще будем просто молчать, если дворец играет активную роль в увековечении лжи обо мне. И если это связано с риском много потерять, то оно уже потеряно”, – заявила Меган.
Отмечается, что Гарри и Меган решились на это интервью после того, как их начали травить и распространять ложную информацию.
Напомним, что американский канал CBS опубликовал тизеры двухчасового откровенного интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл. В нарезке кадров Опра говорит, что пара рассказала ей “шокирующие вещи” и предупреждает, что в интервью не было табуированных тем.
- Ранее британский принц Гарри заявил, что отошел от своих королевских обязанностей, поскольку “токсичная” британская пресса разрушала его психическое здоровье. При этом он добавил, что не поставил крест на своей государственной службе.