Відповідні фото вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Позувала Мей у вбраннях від кращих брендів відомому українському фотографу Саші Самсоновій.

Зокрема, мати Ілона Маска, знялася в шовковій сукні з аплікаціями з кристалів від PRABAL GURUNG, в сукні від VALENTINO, у блузці та брюках від TORY BURCH та в інших образах.

“Сьогоднішня мода креативна і чудова. Крім того, все частіше говорять про стійкість і забезпечення того, щоб люди, в основному жінки, отримували справедливу зарплату, були захищені і працювали в безпечних умовах. Мені це подобається”, – сказала виданню Мей Маск.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maye Musk (@mayemusk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maye Musk (@mayemusk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maye Musk (@mayemusk)