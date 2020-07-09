Бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер поделилась снимком, на котором запечатлена в компании с актерами комедийного сериала "Великі Вуйки".

Фотографию Мейхер опубликовала в Instagram.

“Не сталевары мы, не плотники. Мы работники творческих профессий” – подписала она снимок.

Мейхер позирует на фото в образе героини сериала, подвязав волосы косынкой.

Артистка отметила, что съемки проходят в Национальном музее народной архитектуры в Пирогово.

Премьера второго сезона состоится осенью на телеканале “1+1”.