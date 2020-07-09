Фотографию Мейхер опубликовала в Instagram.
“Не сталевары мы, не плотники. Мы работники творческих профессий” – подписала она снимок.
Мейхер позирует на фото в образе героини сериала, подвязав волосы косынкой.
Артистка отметила, что съемки проходят в Национальном музее народной архитектуры в Пирогово.
Премьера второго сезона состоится осенью на телеканале “1+1”.
- В феврале был опубликовал трейлер фильма “Номера”, над которым работали режиссеры Олег Сенцов и автор “Захара Беркута” Ахтем Сеитаблаев.