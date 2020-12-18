Об этом сообщает издание New York Post.
29-летняя Джозелин Кано (Joselyn Cano) регулярно делилась своими откровенными снимками на онлайн-платформе OnlyFans, где пользователи получают доступ к контенту за определенную плату.
Как пишет издание, так называемый липолифтинг Brazilian Butt Lift девушка поехала делать в Колумбию и это должна была быть ее уже вторая такая операция, которая все больше набирает популярность.
Фото: instagram.com/joselyncano
При такой коррекции происходит увеличение и подтяжка ягодиц с помощью инъекций собственного жира, но она сопровождается значительным риском. Если инъекция будет проведена неправильно, это может привести к жировой эмболии: жир попадает в кровоток и закупоривает сосуды.
По информации издания, приятельница Кано, манекенщица Лира Мерсер (Lira Mercer), сообщила о смерти американки в своих социальных сетях.
Модель умерла 7 декабря похороны состоялись 16 декабря.
На YouTube опубликовали запись прощания с моделью. Кроме того, в соцсетях велась прямая трансляция похоронной церемонии.
Смерть Кано еще не подтверждена ее семьей, но поклонники модели уже выражают близким соболезнования.
Кано была моделью, дизайнером одежды и инфлюенсером в социальных сетях. У нее было более 12 млн подписчиков. В профиле девушки на LinkedIn также указано, что она изучала микробиологию в Государственном университете Сан-Диего.
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