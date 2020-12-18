Американская модель, которую в сети прозвали "мексиканской Ким Кардашьян", умерла во время пластической операции по увеличению ягодиц.

Об этом сообщает издание New York Post.

29-летняя Джозелин Кано (Joselyn Cano) регулярно делилась своими откровенными снимками на онлайн-платформе OnlyFans, где пользователи получают доступ к контенту за определенную плату.

Как пишет издание, так называемый липолифтинг Brazilian Butt Lift девушка поехала делать в Колумбию и это должна была быть ее уже вторая такая операция, которая все больше набирает популярность.

Фото: instagram.com/joselyncano

При такой коррекции происходит увеличение и подтяжка ягодиц с помощью инъекций собственного жира, но она сопровождается значительным риском. Если инъекция будет проведена неправильно, это может привести к жировой эмболии: жир попадает в кровоток и закупоривает сосуды.

По информации издания, приятельница Кано, манекенщица Лира Мерсер (Lira Mercer), сообщила о смерти американки в своих социальных сетях.

Модель умерла 7 декабря похороны состоялись 16 декабря.

На YouTube опубликовали запись прощания с моделью. Кроме того, в соцсетях велась прямая трансляция похоронной церемонии.

Смерть Кано еще не подтверждена ее семьей, но поклонники модели уже выражают близким соболезнования.

Кано была моделью, дизайнером одежды и инфлюенсером в социальных сетях. У нее было более 12 млн подписчиков. В профиле девушки на LinkedIn также указано, что она изучала микробиологию в Государственном университете Сан-Диего.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Joselyn Cano 🧿 (@joselyncano)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Joselyn Cano 🧿 (@joselyncano)